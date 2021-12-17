Постановление администрации Липецкой области от 15 декабря 2021 года № 565 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", с учетом предложений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 14 декабря 2021 года № 48-00-01/48-9238-2021 администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 05 июня; 08 июня; 15 июня; 16 июня; 19 июня; 23 июня 26 июня; 30 июня; 14 июля; 22 июля; 24 июля; 30 июля; 31 августа; 1 сентября; 29 сентября; 2 октября; 9 октября; 15 октября; 23 октября; 30 октября; 3 ноября; 9 ноября; 18 ноября; 20 ноября; 1 декабря; 16 декабря; 18 декабря; 29 декабря; 30 декабря; 2021, 13 января; 27 января; 02 февраля; 05 февраля; 10 февраля; 11 февраля; 19 февраля; 04 марта; 09 марта; 24 марта; 02 апреля; 13 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 14 мая; 25 мая; 26 мая; 10 июня; 17 июня; 26 июня; 29 июня; 06 июля; 15 июля; 29 июля; 31 августа; 28 сентября; 12 октября; 22 октября; 26 октября; 28 октября; 29 ноября; 7 декабря) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.2.8 следующего содержания:

"1.2.8. Действие подпункта 1 пункта 1.2 настоящего постановления не распространяется на проведение новогодних мероприятий для детей в закрытых помещениях учреждений культуры при выполнении следующих противоэпидемических (профилактических) мер:

предусмотреть заполнение зрительских мест при проведении детских мероприятий в закрытых помещениях не более 50 % от проектной вместимости площадки;

допуск на мероприятие персонала, артистов, аниматоров, волонтеров и сопровождающих детей лиц осуществлять только при наличии сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев;

при организации новогодних мероприятий для детей в закрытых помещениях с количеством присутствующих более 200 человек мероприятие проводить только в виде представлений/спектаклей со сцены/арены со зрительскими местами;

не допускать проведение мероприятий со свободным перемещением детей и сопровождающих их лиц, непосредственно во время проведения мероприятия (без зрительских мест);

исключить проведение анимационной программы в фойе, холе здания, где проводится новогоднее представление/спектакль;

рекомендуется проводить новогоднее представление/спектакль для детей без антракта с продолжительностью не более 1,5 часов;

места для рассадки расположить на расстоянии не менее 1,5 метров в ряду и между рядами (за исключением членов одной семьи или группы детей из одного учреждения);

установить в залах (фойе) оборудование для обеззараживания воздуха, разрешенного для работы в присутствии людей;

места общего пользования и контактные поверхности обрабатывать дезинфицирующими средствами с кратностью не реже одного раза в два часа;

с целью предотвращения скопления зрителей перед входом в здание составить график прибытия групп детей и сопровождающих на мероприятие, исходя из пропускной способности и количества входов в здание;

на каждом входе в здание и залы установить бесконтактные дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук;

на входе в здание организовать проведение бесконтактной термометрии;

лиц с повышенной температурой (37,1 °C и более) не допускать до участия в мероприятии, предусмотреть их изоляцию;

обеспечить наличие масок для каждого участника, исходя из необходимости смены масок не реже 1 раза в 3 часа;

предусмотреть наличие емкостей для сбора использованных масок;

обеспечить контроль за соблюдением масочного режима взрослыми участниками на протяжении всего времени мероприятия (за исключением артистов во время проведения представления/спектакля).";

2) дополнить пунктом 1.2.9 следующего содержания:

"1.2.9. Действие подпункта 1 пункта 1.2 настоящего постановления не распространяется на проведение новогодних "утренников" и "огоньков" для детей в образовательных учреждениях при следующих условиях:

исключить совместные мероприятия нескольких групп (классов)

проводить дезинфекцию между мероприятиями;

осуществлять допуск родителей и родственников, имеющих сведения о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.".

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







