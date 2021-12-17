Постановление правительства Магаданской области от 15 декабря 2021 года № 970-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" следующие изменения:

в пункте 2 слова "до 15 декабря 2021 года" заменить словами "до особого распоряжения";

в Мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденных указанным постановлением:

- дополнить абзацем девятым следующего содержания:

"QR-код - двухмерный штриховой код, подтверждающий наличие в информационном ресурсе учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).";

- абзац второй подпункта 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"Установить, что проведение спортивных мероприятий в спортивных сооружениях закрытого типа, допускается при условии принятия уполномоченным органом исполнительной власти Магаданской области на основании заявки организатора мероприятия решения о возможности проведения мероприятия с учетом эпидемиологической ситуации по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Магаданской области, а также при обеспечении контроля за соблюдением требований настоящих Мер.";

- в пункте 5:

в абзаце втором подпункта 1 слово "трех" заменить словом "двух";

в абзаце втором подпункта 2 слово "три" заменить словом "два";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Особенности режима изоляции, медицинского наблюдения и исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) для отдельных категорий лиц, прибывающих с территории иностранных государств, устанавливаются Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.";

- в пункте 7.1:

в абзаце шестнадцатом слова "полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги.Стопкоронавирус" (далее - QR-код)," исключить;

в абзаце восемнадцатом слово "три" заменить словом "два";

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

"Лицо, непосредственно осуществляющее пропуск граждан в места проведения мероприятий, организации и на объекты, указанные в подпунктах 1-13 настоящего пункта, в целях установления принадлежности гражданину предъявляемой им документации, обязано потребовать у гражданина документ, удостоверяющий личность. Гражданин, отказавшийся предъявить документ, удостоверяющий личность, в места проведения мероприятий, организации и на объекты, указанные в подпунктах 1-13 настоящего пункта, не допускается.";

в абзаце двадцать втором слова "медицинское заключение" заменить словами "медицинский сертификат, сертификат";

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

"Работники, задействованные в обеспечении проведения массовых мероприятий (за исключением массовых мероприятий в организациях культуры и образования), должны иметь QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:

"Нарушение указанных в настоящем пункте правил посещения объектов и мероприятий влечет административную ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области.";

- дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:

"7.2. В целях реализации прав, исполнения обязанностей и выполнения требований, предусмотренных настоящими Мерами, гражданином может быть представлена медицинская документация на бумажном носителе (справка, медицинский сертификат, сертификат), подтверждающая сведения о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенных заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также результатов лабораторного исследования на новую коронавирусной инфекции (COVID-19).";

- в абзаце втором пункта 8 слово "три" заменить словом "два".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







