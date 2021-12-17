Матвиенко: 40% детских товаров потенциально несут риск для здоровья

Все детские магазины, в том числе онлайн-площадки, должны более тщательно контролировать происхождение реализуемых товаров, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По данным Роспотребнадзора, около 10% детской продукции не соответствует требованиям качества, а по экспертным оценкам общий объем контрафакта в этой сфере достигает 40%.

"То есть 40% детских товаров вне контроля потенциально несут риск для здоровья детей. Надо подумать и сегодня пообсуждать, какие еще дополнительные меры нужно принять на государственном уровне. Думаю, что нужно обязывать и детские магазины, и интернет-площадки, которые в последние годы показывают особо бурный рост продаж, более тщательно контролировать происхождение товаров, если хотите, даже нести какую-то долю ответственности за продажу контрафакта", - сказала Матвиенко, открывая заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Спикер Совфеда отметила, что товары для детей производят около 300 отечественных предприятий, их совокупный годовой оборот по итогам 2020 года составил более 800 млрд рублей.

"На первый взгляд, конечно, показатель весомый, но по факту доля российской продукции на внутреннем рынке все еще не соответствует потенциалу и возможностям нашей промышленности. По нашим данным, сегодня это всего около 30%", - продолжила сенатор.

Валентина Матвиенко напомнила, что к 2024 году, согласно дорожной карте по развитию индустрии детских товаров, она должна вырасти до 35%. "Хотя, я полагаю, что это далеко не предел, наши реальные возможности гораздо шире, их нужно умело использовать", - подчеркнула председатель СФ.