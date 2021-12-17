Мишустин: За 10 лет доля отечественных фильмов в кинопрокате выросла до 30%

За десять лет доля отечественных фильмов в кинопрокате страны выросла с 14 до 30 процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "У нашего российского кино сегодня достаточно сильные позиции, в том числе и благодаря постоянной поддержке государства", - заметил он на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа.

В последние годы, по словам главы кабмина, отечественные фильмы собирают в стране самую большую кассу и становятся лидерами проката, занимают ведущие позиции по просмотру на глобальных онлайн-платформах. "Это хороший ориентир для дальнейших шагов по развитию киноиндустрии", - полагает Мишустин.

Введение в отрасли автоматизированной информационной системы сделало продажу билетов в кино самой прозрачной в мире, считает премьер. И кинопрокат остается открытым.

"Мы действительно не ввели никаких ограничений на западные киноленты, хотя российская индустрия работает с более скромными бюджетами, чем голливудские блокбастеры. Мы не стали создавать тепличные условия для наших кинематографистов, чтобы сохранить в первую очередь нормальную конкуренцию. Это прямо влияет на качество наших картин", - заявил председатель правительства.