На Московской канатной дороге встречать гостей будет Дед Мороз

С 25 декабря по 6 января на станции "Воробьевы горы" Московской канатной дороги будут проходить бесплатные уличные театрально-анимационная программы. Об этом сообщает пресс-служба канатки.

Продолжительность программы около 1 часа. Ребята с помощью Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика отправятся в путешествие по нашей стране, где Новый год встречают целых 11 раз, чтобы помочь Деду Морозу разнести все подарки.

- Мы хотели познакомить наших маленьких гостей не только с прекрасными видами нашей столицы, но и напомнить о том, в какой большой стране мы живем. Лучший способ - это активные игры в атмосфере праздника, сообщили в пресс-службе канатной дороги.

Обязательная предварительная регистрация на сайте московской канатной дороги srkvg.ru.