Начались ходовые испытания подлодки проекта 677 "Кронштадт"

Начался первый этап заводских ходовых испытаний подлодки проекта 677 "Кронштадт". Субмарина строится на "Адмиралтейских судоверфях".

Как сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации, в состав которой входит завод, скоростные и маневренные испытания подлодки пройдут в Финском заливе, первый этап должен завершиться в конце декабря этого года.

В ходе испытаний специалисты проведут вывеску и кренование субмарины, проверку гидроакустического комплекса, а также комплексов навигации и связи, проверят работу подъемно-мачтовых устройств. Подлодка "Кронштадт" строится по скорректированному проекту согласно результатам опытной эксплуатации головного корабля. Напомним, это субмарина Б-585 "Санкт-Петербург", спущенная на воду в 2004 году. В частности, были модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения и навигационный комплекс.

Напомним, корабли проекта 677 представляют собой четвертое поколение неатомных подводных лодок. Дизель-электрические субмарины являются многоцелевыми, отличаются низким уровнем шумности и вооружены шестью торпедными аппаратами. Ранее сообщалось, что к 2027 году Северный флот ВМФ России получит не менее 4 неатомных субмарин проекта 677.