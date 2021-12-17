Необычный "реактивный прицеп" показали на учениях ЗВО

На учениях подразделений Западного военного округа замечен легкобронированный многоцелевой тягач МТ-ЛБ, буксирующий прицеп с необычным грузом - реактивной установкой разминирования УР-83П.

Ранее этот младший брат самоходного комплекса УР-77 "Метеорит", также известного как "Змей Горыныч", перемещался с помощью автомобилей повышенной проходимости. Например, в последнее время для этого стали использоваться вездеходы КамАЗ-5350. Ранее же применялись ЗиЛ-131, в кузовах которых помещались сразу по два комплекта.

Можно вспомнить, что в ходе боевых действий против бандформирований в Сирии военнослужащие правительственных войск также монтировали "восемьдесят третьи" на ГАЗ-3308 "Садко" и "Урал-4320".

МТ-ЛБ, в свою очередь, обладает исключительными возможностями передвижения по практически любой пересеченной местности в любое время года.

В случае необходимости установку можно разобрать и перенести к месту применения непосредственно силами личного состава.

Известно, что в УР-83П применяется специальная ракета, тянущая кабель, снаряженный 1380 кг взрывчатых веществ. Их подрыв вызывает ответное срабатывание противотанковых и противопехотных мин различного типа. Длина проделываемого прохода составляет 115 метров, а ширина - 6 метров.

В различных "горячих точках" такие инженерные средства, также как "Метеориты", задействовались еще и для уничтожения различных вражеских фортификационных средств, сильно деморализуя находящегося в обороне противника.

В нашей армии традиционно уделяется большое внимание технике подобного предназначения. Так, в конце 60-х годов на вооружение были приняты УР-67 на базе плавающего гусеничного бронетранспортера БТР-50П. С 1978 года эксплуатируются УР-77.

На платформе БМП-3 были разработаны более совершенные установки, самый новейший вариант в 2020 году был задействован в широкомасштабных маневрах "Кавказ".