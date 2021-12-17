Закон Омской области от 16 декабря 2021 года № 2452-ОЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Омской области 16 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год

Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год:

общий объем доходов в сумме 30 883 110,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в размере 30 433 110,8 тыс. рублей;

общий объем расходов в сумме 30 883 110,8 тыс. рублей.

Статья 2. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на плановый период 2023 и 2024 годов:

общий объем доходов на 2023 год в сумме 32 569 278,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в размере 32 099 278,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 34 499 053,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в размере 33 999 053,2 тыс. рублей;

общий объем расходов на 2023 год в сумме 32 569 278,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 34 499 053,2 тыс. рублей.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 4. Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить, что доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объемах согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на плановый период 2023 и 2024 годов формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объемах согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Сформировать в составе расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов нормированный страховой запас, включающий средства:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций, указанных в части 6.6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

2. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме не более 2 500 000,0 тыс. рублей ежегодно.

3. Размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, не должен превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на очередной год.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 8. Действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.

2. При изменении объемов безвозмездных поступлений, а также при изменении в 2022 году сводной бюджетной росписи бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и отсутствии возможности отражения в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области указанных изменений в 2022 году настоящий Закон действует до 15 марта 2023 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







