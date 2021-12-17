Новости

Роулинг раскритиковала полицию Шотландии за позицию по трансгендерам 12:11
Тизер: новые "Миньоны" выйдут ближайшим летом 11:54
42-летняя актриса и певица Таня Мендоза расстреляна на глазах у детей 11:42
Умер основатель хип-хоп-группы The Roots Леонард Хаббард 11:34
Вышел жесткий трейлер неонуара Эдриана Броуди "Чистый" 11:28

От COVID умер фронтмен The Five Man Electrical Band Лес Эммерсон

Новости
    17.12.2021, 11:16
Текст:   Олег Усков

В родной Оттаве в возрасте 77 лет скончался Лес Эммерсон, фронтмен и автор песен важнейшей канадской группы психоделического рока The Five Man Electrical Band, крайне достойного коллектива.

О кончине музыканта сообщает Deadline со ссылкой на подтверждение от вдовы Леса Моники. Причиной смерти рокера назван COVID, которым Эммерсон заразился в ноябре.

Моника отметила, что Лес был дважды вакцинирован, но имел серьезные и многочисленные проблемы со здоровьем, которые ослабили иммунитет исполнителя - организм не справился.

Five Man Electrical Band (в 1963-1968 назывались The Staccatos) собрались в Оттаве. Лес присоединился к проекту в 1964-м после ухода оригинального вокалиста Дина Акопяна, став основным автором песен группы.

Первый альбом как The Staccatos группа выпустила в 1966-м, как The Five Man Electrical Band - в 1969-м. В 1975-м группа распалась, в 1986-м решилась на реюнион - по инициативе Эммерсона.

Бас-гитарист и сооснователь группы Брайан Радинг умер от рака в Квебеке в 2016-м.

Новости

Вышел первый русский трейлер "Затерянного города" со звездным кастом 11:09
Умер актер из "1001 ночи" Рожериу Самора 11:02
Вышел первый трейлер ситкома "Как я встретила вашего папу" 10:53
Том Холланд и Зендея против постельных сцен в "Человеке-пауке" 10:53
⧣ музыка
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Григорий Лепс ответил на заявления о своей госпитализации 15.12.2021
Умер актер Паули Ринне из "Противостояния" Юлиана Семенова 15.12.2021
Певица Марина Хлебникова обратилась к поклонникам из больницы 14.12.2021
⧣ утраты
Фото: iStock
Умер создатель трансформеров Генри Оренштейн 10:45
Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище 10:38
Невакцинированный актер Джейсон Хитч умер от COVID в 45 лет 16.12.2021
⧣ коронавирус
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер фильма о вирусе-убийце с Джоном Малковичем 16.12.2021
От COVID умерла переводчица Лема, Азимова и Хаксли Розита Соку 15.12.2021
Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" установил в России новый рекорд 14.12.2021