От COVID умер фронтмен The Five Man Electrical Band Лес Эммерсон

В родной Оттаве в возрасте 77 лет скончался Лес Эммерсон, фронтмен и автор песен важнейшей канадской группы психоделического рока The Five Man Electrical Band, крайне достойного коллектива.

О кончине музыканта сообщает Deadline со ссылкой на подтверждение от вдовы Леса Моники. Причиной смерти рокера назван COVID, которым Эммерсон заразился в ноябре.

Моника отметила, что Лес был дважды вакцинирован, но имел серьезные и многочисленные проблемы со здоровьем, которые ослабили иммунитет исполнителя - организм не справился.

Five Man Electrical Band (в 1963-1968 назывались The Staccatos) собрались в Оттаве. Лес присоединился к проекту в 1964-м после ухода оригинального вокалиста Дина Акопяна, став основным автором песен группы.

Первый альбом как The Staccatos группа выпустила в 1966-м, как The Five Man Electrical Band - в 1969-м. В 1975-м группа распалась, в 1986-м решилась на реюнион - по инициативе Эммерсона.

Бас-гитарист и сооснователь группы Брайан Радинг умер от рака в Квебеке в 2016-м.