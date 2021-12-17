Песков назвал условие разговора Путина и Маска

Президент России готов общаться с зарубежными предпринимателями и делает это регулярно. Когда для бизнесмена Илона Маска российский рынок станет интересным, тогда возможен и их разговор. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, президент открыт к общению с иностранными бизнесменами, предпринимателями, визионерами, он регулярно с ними общается", - заявил Песков. Ежегодно Владимир Путин встречается с французами, немцами, с теми, кто широко представлен на нашем рынке, напомнил он.

"Маск не представлен на нашем рынке, но надеемся, что со временем наш рынок станет и для него интересным, и тогда не исключаем общение с президентом", - заключил пресс-секретарь российского лидера.