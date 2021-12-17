Песков ответил на вопрос о следующем президенте

Темы транзита власти сейчас нет на повестке Кремля, президент не решил, будет ли баллотироваться в 2024 году, или пока не объявил об этом, заявил в интервью телеканалу RTVI пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Следующим главой государства будет тот, за кого проголосуют граждане, заметил он.
"Еще остается три года до выборов, когда мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться, при желании. Он еще не определился, и, по крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет. Но в этих условиях, наверное, обсуждение темы транзита - это удел, точнее заработок разных политологов и так далее", - сказал Песков.
"На рабочем уровне никакой темы транзита нет", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "Наверняка у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то и наверняка он этого кого-то порекомендует", - сказал он в ответ на вопрос о возможном преемнике Путина.
"Но президентом следующим будет понятно кто. Тот, за кого проголосуем мы с вами", то есть граждане, заключил Песков.