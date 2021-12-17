Песков ответил на вопрос о следующем президенте

Новости

Путин по телефону поздравил папу Римского с юбилеем 19:43
Песков призвал не шутить о войне и религии 19:40
Песков рассказал об ожиданиях Запада от президента России 19:34
В Польше уволили командиров солдата, который сбежал в Беларусь 19:20
Новый пешеходный мост открыли между Белорусским и Савеловским вокзалами 19:13
Песков прокомментировал идею создания Турцией новой Османской империи 19:12
С 30 декабря заселение в отели Кубани возможно только по QR-коду 19:12
Главой партии ХДС избран Фридрих Мерц 19:06
Сборные из Южной Америки будут принимать участие в Лиге наций с 2024 года 19:05
Лукашенко наградил космонавта Новицкого орденом Дружбы народов 18:55
Бастрыкин в Петербурге провел встречу с главой СК Беларуси 18:44
Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос до 58,2% 18:26
В Москве проезд в новогоднюю ночь будет бесплатным 18:21
Крамаренко выиграла турнир по художественной гимнастике "Небесная грация" 18:21
В Госдуме проверят учебники русского для иностранцев 18:19
Госдума на год продлила отсрочку выполнения обязательств по купленным до пандемии турам 18:11
Москва встала в 9-балльных пробках 18:02
Власти Москвы разрешили пускать родителей на утренники по QR-кодам 17:47
Путин заявил, что обновление Госдумы идет ей на пользу 17:41
Путин заявил, что разберется с черным рынком разрешений на строительство 17:30
Путин: Бюджет-2022 будет профицитным 17:18
Минск и Москва наметили новые механизмы научного сотрудничества 17:08
Набиуллина назвала худшую стратегию для инвестиций 16:53
Россия пока не планирует увеличивать экспорт газа в Европу через биржу 16:52
Набиуллина предупредила об опасности ажиотажных дорогих покупок 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
17.12.2021 19:28
Рубрика: Власть

Песков ответил на вопрос о следующем президенте

Текст: Кира Латухина
Темы транзита власти сейчас нет на повестке Кремля, президент не решил, будет ли баллотироваться в 2024 году, или пока не объявил об этом, заявил в интервью телеканалу RTVI пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Следующим главой государства будет тот, за кого проголосуют граждане, заметил он.

"Еще остается три года до выборов, когда мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться, при желании​​​. Он еще не определился, и, по крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет. Но в этих условиях, наверное, обсуждение темы транзита - это удел, точнее заработок разных политологов и так далее", - сказал Песков.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Путин призвал доработать проект о QR-кодах и оценил опасность "омикрона". Главное

"На рабочем уровне никакой темы транзита нет", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "Наверняка у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то и наверняка он этого кого-то порекомендует", - сказал он в ответ на вопрос о возможном преемнике Путина.

"Но президентом следующим будет понятно кто. Тот, за кого проголосуем мы с вами", то есть граждане, заключил Песков.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента

Главное сегодня

Песков: Украинский народ останется братским для России
Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос до 58,2%
Набиуллина спрогнозировала инфляцию по итогам года
МИД РФ опубликовал проекты договоров с США о гарантиях безопасности
Сбежавший польский солдат заявил, что военнослужащие убили двух волонтеров
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими