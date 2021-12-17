Песков ответил на вопрос о следующем президенте

"Еще остается три года до выборов, когда мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться, при желании​​​. Он еще не определился, и, по крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет. Но в этих условиях, наверное, обсуждение темы транзита - это удел, точнее заработок разных политологов и так далее", - сказал Песков.

"На рабочем уровне никакой темы транзита нет", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "Наверняка у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то и наверняка он этого кого-то порекомендует", - сказал он в ответ на вопрос о возможном преемнике Путина.

"Но президентом следующим будет понятно кто. Тот, за кого проголосуем мы с вами", то есть граждане, заключил Песков.