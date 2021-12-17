Арестован житель Курска, расстрелявший охрану в баре

Курский суд по ходатайству следствия заключил под стражу 21-летнего горожанина, подозреваемого в расстреле охранников бара.

Напомним, инцидент произошел в ночь на понедельник. У входа в бар "Карамель" молодой человек расстрелял из травматического пистолета пятерых охранников заведения. По одной из версий, причиной расправы стал произошедший ранее конфликт - молодого человека выкинули из кафе за неправильное поведение.

Пострадавших госпитализировали. Стрелявший, узнав, что его разыскивают, пришел в полицию сам. Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ), сообщили в региональном управлении СКР.