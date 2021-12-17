Госавтоинспекция выявила 160 водителей каршеринга с подложными аккаунтами

С начала года Госавтоинспекция столицы выявила 160 случаев управления каршерингом по подложной регистрации, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за 11 месяцев этого года сотрудники ДПС пресекли более 76 тысяч административных правонарушений, допущенных водителями каршеринговых автомобилей.

За это время на территории Москвы зарегистрировано 397 ДТП с участием каршеринга, в которых 21 человек погиб, 487 получили ранения.

Основные нарушения, совершаемые водителями автомобилей краткосрочной аренды, - это неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил перестроения.

Столичная Госавтоинспекция продолжит профилактическую работу и контроль за передвижением арендованных автомобилей, в целях обеспечения безопасности на дорогах нашего города.