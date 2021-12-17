Наталья Сергунина: В столице пройдет юношеский чемпионат "Технолидеры Москвы"

В столице 18 декабря пройдет чемпионат "Технолидеры Москвы", в котором примут участие более 50 команд школьников и студентов. Всего конкурсантами заявлено 164 проекта.

"Предстоящий чемпионат даст возможность студентам и старшеклассникам презентовать свои идеи и получить обратную связь от опытных предпринимателей", - рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, лучшим командам помогут реализовать их проект. Талантливых участников компании могут пригласить к себе на работу или стажировку.

Соревнования пройдут в Цифровом деловом пространстве. Там будет работать выставочная зона с проектами участников. Для желающих от 14 до 25 лет запланированы мастер-классы и встречи с предпринимателями. Для входа нужно зарегистрироваться на сайте.