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17.12.2021 10:46
Рубрика: Происшествия

В Главном управлении Росгвардии по Москве подвели итоги работы за год

Текст: Михаил Фалалеев

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Москве в этом году по подозрению в совершении уголовных преступлений задержали около 1,4 тысячи граждан, изъяли 68 единиц огнестрельного оружия, 12,5 килограмма наркотиков, более 120 миллионов рублей. Это - результаты около тысячи спецопераций, которые провели сотрудники ОМОН "Авангард", СОБР "Столица" и ОМОН на транспорте "Меч". Такие цифры и факты сообщил начальник Главного управления Росгвардии по Москве генерал-лейтенант полиции Михаил Воробьев на подведении итогов служебной деятельности за 2021 год.

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Михаил Воробьев отметил, что сотрудники подразделений столичного главка совместно с взаимодействующими ведомствами обеспечили безопасность проведения около 3,5 тысячи массовых мероприятий в столице.

Сотрудники вневедомственной охраны за различные правонарушения задержали и доставили в отделы полиции более 16 тысяч человек.

Что особенно важно для москвичей, сотрудники вневедомственной охраны не допустили незаконного проникновения на охраняемые объекты и хищения имущества с объектов, находящихся под их охраной.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы провели более 105 тысяч проверок сохранности оружия и свыше двух тысяч проверок соблюдения оружейного законодательства в частных охранных организациях. По результатам проверок привлечено к административной ответственности около 25 тысяч человек и 102 должностных и юридических лица, изъято около 14 тысяч единиц оружия, добровольно сдано гражданами свыше 10 тысяч единиц.

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В наступающем году столичным росгвардейцам, кроме текущих задач, предстоит охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность в период проведения чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, который состоится в августе - сентябре 2022 года.

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