В Калужской области подросток получил ножевое ранение на остановке

Калужские следователи возбудили уголовное дело о покушении на жизнь несовершеннолетнего. Поводом стало ножевое ранение, полученное 16-летним жителем города Ермолино.

Подростка ударили ножом в ходе конфликта на автобусной остановке 16 декабря. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали. Задержан 20-летний подозреваемый в нападении.

- Уголовное дело возбуждено по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство). На месте происшествия работает группа следователей по особо важным делам, - рассказали в управлении СКР по Калужской области.