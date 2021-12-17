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17.12.2021 17:53
Рубрика: Происшествия

В Калужской области подросток получил ножевое ранение на остановке

Текст: Антон Валагин (Калуга)

Калужские следователи возбудили уголовное дело о покушении на жизнь несовершеннолетнего. Поводом стало ножевое ранение, полученное 16-летним жителем города Ермолино.

На Кубани школьница ранила ножом одноклассника из-за шутки о бровях

Подростка ударили ножом в ходе конфликта на автобусной остановке 16 декабря. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали. Задержан 20-летний подозреваемый в нападении.

- Уголовное дело возбуждено по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство). На месте происшествия работает группа следователей по особо важным делам, - рассказали в управлении СКР по Калужской области.

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