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17.12.2021 20:09
Рубрика: Происшествия

В Москве начальницу налоговой инспекции отправили под домашний арест

Текст: Михаил Фалалеев

Пресненский районный суд Москвы поместил под домашний арест главу столичной межрайонной налоговой инспекции №3 Марину Чайко.

Замглавы райадминистрации Уфы задержан по подозрению во взятке

Как сообщили в пресс-службе суда, Марина Чайко обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Вместе с Чайко был задержан ее муж Алексей Прядко. По данным РЕН ТВ, Чайко задержали за хитрую схему получения взяток. Она предлагала руководителям организаций фиктивно устроить на работу ее мужа. Там он получал по 2 миллиона рублей в месяц. Потерять свободу они могут на семь лет.

Домашний арест продлится пока до 14 февраля 2022 года.

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