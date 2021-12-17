Инвестиции резидентов промпарка в Приморье превысили 11 млрд рублей

Компании "ТехноНИКОЛЬ", "Гиперион" и судостроительный комплекс "Звезда" подали заявки на реализацию проектов в промышленном парке "Большой Камень" на общую сумму 11,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

По словам генерального директора АО "Корпорация развития Приморского края" Ольги Сун-жаю, компания "ТехноНИКОЛЬ" заинтересована в создании производственного кластера строительных материалов, а судостроительный комплекс "Звезда" - в строительстве двух цехов - гальванического и горячего. Ведется сотрудничество с компанией ООО "Гиперион" по вопросу создания производства переработки золошлаковых и строительных отходов в Большом Камне.

Среди тех, кто интересуется возможностью стать резидентом промпарка, также - АО "Конар" (Челябинск), выпускающее винто-рулевые колонки, АО "Кислород" с намерением строительства завода по производству технического газа, ООО "Красный вымпел".

Кроме этого, есть договоренности о сотрудничестве с логистическими компаниями, занимающимися строительством маломерных судов и производством комплектующих деталей для кораблестроения, с заводом по производству железобетонных изделий и другими. К промышленному парку "Большой Камень" проявляют интерес инвесторы из Республики Корея.