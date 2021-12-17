В Приморье осужден глава стройкомпании за хищение 24 млн рублей

Новости

МИД РФ: НАТО не ответила на предложения РФ по деэскалации 10:29
Продлены меры поддержки туроператоров для выплат по отмененным турам 10:29
Родственников погибших на "Листвяжной" обеспечат бесплатным лечением 10:27
Два человека пострадали в ДТП с такси на востоке Москвы 10:16
Трассу М-12 до Казани построят в срок, несмотря на подорожание проекта 10:08
Депутат Бундестага Шмидт посоветовал властям Германии признать Крым российским 09:56
Госдума расследует причины появления ошибки в законе о школьных онлайн-ресурсах 09:53
Госавтоинспекция выявила 160 водителей каршеринга с подложными аккаунтами 09:47
МИД РФ: У России нет планов продавать оружие талибам 09:39
ЕС продлил экономические санкции против России на полгода 09:33
В Москве произошел технический сбой на МЦД-1 09:25
В Швеции 500 призывников отправили по домам из-за неуставных отношений 09:17
Депутат Госдумы рассказала, какие выплаты ждут россиян к Новому году 08:54
В Кузбассе отменили режим ЧС после трагедии на "Листвяжной" 08:52
Десятки пациентов погибли во время пожара в японской Осаке 08:45
В ВОЗ оценили эффективность комбинирования вакцин разных типов 08:15
Вьетнам отменит 7-дневный карантин для привитых иностранцев 07:52
Командующий РВСН: В России создается новый мобильный ракетный комплекс 07:17
Байден: "Омикрон"-штамм будет распространяться в США быстрее "дельты" 06:55
Китай после новых санкций обвинил США в нарушении правил торговли 06:28
На Камчатке убившего мужчину экс-депутата обвинили в браконьерстве 05:55
В Японском море БПК "Адмирал Пантелеев" уничтожил подлодку противника 05:37
Боевики ИГИЛ в 2020 году убили рекордное число людей 05:15
Представитель РФ в ООН назвал Украину проектом "анти-Россия" 04:40
Попова назвала пугающей скорость распространения "омикрона" по миру 03:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
17.12.2021 09:57
Рубрика: Происшествия

В Приморье осужден глава стройкомпании за хищение 24 млн рублей

Текст: Ольга Журман

Руководитель организации, строящей жилой микрорайон в городе Большой Камень Приморского края, осужден на 4,5 года колонии за хищение свыше 24 миллионов рублей, сообщает СУ СК по региону.

В Перми застройщик осужден условно за кражу 48 млн рублей у дольщиков

Осужденный, депутат Находкинской городской Думы, с июня 2017 по июль 2018 года управлял организацией, возглавляемой его женой. Фирма строила жилой микрорайон в Большом Камне. Частичного не выполнив обязательства по договору генерального подряда мужчина похитил более 24 миллионов рублей. Этим он нанес ущерб ООО "ССК "Звезда"", для работников которого предназначалось жилье.

Дело расследовалось по статье "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

МИД РФ: НАТО не ответила на предложения РФ по деэскалации
ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Депутат Госдумы рассказала, какие выплаты ждут россиян к Новому году
Попова назвала пугающей скорость распространения "омикрона" по миру
ЕС продлил экономические санкции против России на полгода
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов