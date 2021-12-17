В Приморье осужден глава стройкомпании за хищение 24 млн рублей

Руководитель организации, строящей жилой микрорайон в городе Большой Камень Приморского края, осужден на 4,5 года колонии за хищение свыше 24 миллионов рублей, сообщает СУ СК по региону.

Осужденный, депутат Находкинской городской Думы, с июня 2017 по июль 2018 года управлял организацией, возглавляемой его женой. Фирма строила жилой микрорайон в Большом Камне. Частичного не выполнив обязательства по договору генерального подряда мужчина похитил более 24 миллионов рублей. Этим он нанес ущерб ООО "ССК "Звезда"", для работников которого предназначалось жилье.

Дело расследовалось по статье "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.