Василий Орлов: Борьбу с загрязнением рек нужно организовать эффективно

Губернатор Амурской области Василий Орлов дал поручения по поводу того, как бороться с загрязнением рек и ручьев золотодобытчиками. В частности, штрафы, которые платят предприятия, направят на восстановление амурской природы. Больше внимания при проверках будут уделять артелям. Наказания для нарушителей собираются ужесточить. Дело в том, что хотя власти уделяют проблеме пристальное внимание, а число проверок растет, старатели по-прежнему загрязняют реки.

Только в 2021 году они нанесли природе ущерб на 370 миллионов рублей. За это время выявлено более 120 нарушений в сфере золотодобычи. К примеру, из 17 предприятий, которые проверили в Зейском и Тындинском районах, нарушения выявили у десяти. Из недавних примеров - случай с предприятием, которое работает в долине рек Иликан, Олонгро и ручья Николаевский. Напомним, содержание вредных веществ превысило предельно-допустимую концентрации на Олонгро более чем в 14 раз, на Иликане - более чем в 39 раз, а на ручье Николаевском - в 657 с лишним раз. Нанесенный ущерб оценивается более чем в 50 миллионов рублей. В отношении руководства возбуждены уголовное и административное дела.

- Практика показывает, что одни штрафы не решают проблему. Их суммы несопоставимы с размерами прибыли, которую получают недобросовестные золотодобытчики. Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо организовать эффективную работу и работать вместе, ведь задачу решаем общую. Амурская область из года в год занимает первое место по золотодобыче. Сейчас в регионе выдано более 1400 лицензий в сфере золотодобычи. Это очень много, необходимо подумать, как можно сократить эту цифру. Кроме того, при повторных нарушениях нужно возбуждать уголовные дела в отношении собственников предприятий, - отметил губернатор Василий Орлов.

По информации амурского министерства природных ресурсов, по числу нарушений и протяженности загрязненных рек лидируют Зейский и Тындинский районы. Здесь выявлено в 2021 году 111 случаев нарушений на почти 3895 километрах рек. Специалисты проверили 133 водных объекта на территории Селемджинского, Тындинского, Мазановского, Сковородинского и Зейского районов и выяснилось, что 69 из них были загрязнены.

Кроме штрафов и миллионных исков в этом году применялась такая мера, как приостановка деятельности организации на 90 суток. Подход оказался эффективным. Он применялся к тем золотодобывающим компаниям, которые допускали нарушения неоднократно.

Василий Орлов поручил прибегать в следующем году к подобному наказанию активнее, а также подготовить предложения по усилению рабочей группы в сфере контроля за деятельностью золотодобывающих предприятий, продумать дополнительные меры ответственности для компаний-нарушителей. Рассматривается также возможность привлечения руководителей к уголовной ответственности и досрочный отзыв лицензии у компаний.

- Приостановка деятельности - это болезненная мера для предприятия. В отличие от штрафа, который можно обжаловать в суде и заплатить не сразу, она предполагает серьезные убытки для компании. В этом году такая практика была введена, показала себя хорошо, в следующем году будем распространять ее и использовать активнее. Кроме этого, акцент при проведении проверок нужно делать на небольшие предприятия. Крупных золотодобытчиков проверять проще, но основной вред не от них. Основной вред от обладателей "мелких" лицензий, и работать нужно в первую очередь с мелкими нарушителями. От них грязи гораздо больше, чем золота, которое они добывают, - отметил Василий Орлов.

Штрафы, которые выплачивают золотодобывающие предприятия, будут направлены на восстановление природы. Василий Орлов поручил региональному минприроды подготовить нормативные документы, а также перечень необходимых экологических мероприятий.