11-летний житель Арзамаса собрал полмиллиона рублей для зооприютов

11-летний Паша Абрамов из Арзамаса Нижегородской области за три года передал в зооприюты около 5 тонн корма, лекарства, стройматериалы, бытовые принадлежности и более полумиллиона рублей. Для того чтобы помочь животным, подросток пишет картины и продает их.

"РГ" уже неоднократно рассказывала о талантливом мальчике, который начал заниматься благотворительностью в память о своем погибшем любимце - коте Барсике.

Как сообщает портал "Открытые НКО", Паша пишет портреты домашних животных, которые продаются не только в России, но и в США, Канаде, Испании, Германии, Австралии, Франции, Канаде и многих других странах. Покупатели, как правило, сами устанавливают цену на картины. При этом работы Паши действительно обладают художественной ценностью.

Вместе с родителями мальчик проводит благотворительные акции в помощь животным, живущим в приютах. В том числе - участвует в различных аукционах.

В декабре этого года Паша запустил в себя на страничке в соцсети новогодний марафон: он собирает коробки с подарками для подписчиков и проводит лотереи, а в конце планирует устроить ярмарку "Давай меняться" - все также в помощь зооприютам.