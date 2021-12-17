В Ижевске изъяли 200 банок красной икры неизвестного происхождения. Подозрительный товар сотрудники регионального управления Россельхознадзора обнаружили во время рейда по рынкам и местам несанкционированной торговли.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, продавцы установили лотки с икрой прямо на улице, и не смогли объяснить откуда у них товар и где его произвели. Ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество зернистой лососевой, у торговцев не оказалось.

Указанных на маркировке предприятий - изготовителей - ООО "Сахалинская икра", ООО "Персей", ООО "Рыболовецкая артель"- в едином государственном реестре юридических лиц и в федеральной информационной системе "Меркурий" инспекторы не нашли. Но обнаружили, что маркировка на стеклянных и металлических банках нанесена без соблюдения требований к упаковке пищевой рыбной продукции.

В итоге специалисты Россельхознадзора изъяли икру, а полиция составила протоколы о нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продукции. Продавцам грозит штраф до 20 000 рублей. Сколько банок они успели продать, не уточняется.