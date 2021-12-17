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17.12.2021 12:11
Рубрика: Происшествия

В Ижевске изъяли 200 банок красной икры неизвестного происхождения

Текст: Оксана Ильина
Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии
Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии

В Ижевске изъяли 200 банок красной икры неизвестного происхождения. Подозрительный товар сотрудники регионального управления Россельхознадзора обнаружили во время рейда по рынкам и местам несанкционированной торговли.

Фото: iStock
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Как рассказали в пресс-службе ведомства, продавцы установили лотки с икрой прямо на улице, и не смогли объяснить откуда у них товар и где его произвели. Ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество зернистой лососевой, у торговцев не оказалось.

Указанных на маркировке предприятий - изготовителей - ООО "Сахалинская икра", ООО "Персей", ООО "Рыболовецкая артель"- в едином государственном реестре юридических лиц и в федеральной информационной системе "Меркурий" инспекторы не нашли. Но обнаружили, что маркировка на стеклянных и металлических банках нанесена без соблюдения требований к упаковке пищевой рыбной продукции.

В итоге специалисты Россельхознадзора изъяли икру, а полиция составила протоколы о нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продукции. Продавцам грозит штраф до 20 000 рублей. Сколько банок они успели продать, не уточняется.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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