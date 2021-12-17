В Кировской области запретили продавать алкоголь в магазинах "24 часа"

В Кировской области депутаты регионального законодательного собрания запретили торговать спиртным в круглосуточных магазинах. Это касается розничных точек, расположенных в подвалах, на первых и цокольных этажах многоквартирных домов. Изменения вступят в силу 1 сентября 2022 года.

Инициатором законопроекта выступила прокуратура, в которой уже подсчитали: право продавать алкоголь лишатся почти 200 объектов. "Не все магазины "24 часа" попадут под закон, но, в любом случае, надо первый шаг делать, если мы ничего не будем делать, они так и будут процветать" - пояснил старший помощник прокурора Кировской области Андрей Рябов.

Представитель надзорного ведомства заявил, что не видит альтернативных мер для борьбы с нелегальной реализацией алкоголя в стационарных помещениях. Сегодня подобные законопроекты приняты в четырех регионах страны.