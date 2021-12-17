АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило проект по техперевооружению резервуара для нефти

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило работы по техническому перевооружению резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП) объемом 20 тыс. куб. м. Емкость для нефти в составе резервуарного парка Рыбинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Красноярском крае введена в эксплуатацию.

Резервуар вертикальный стальной со стационарной крышей и понтоном используется для приема, хранения, откачки и измерения объема нефти.

Специалисты выполнили полную замену центральной части днища, частичную замену окрайки, металлоконструкций резервуара. Был проведен локальный ремонт фундамента, стенки резервуара и настила кровли. Обновлены настилы шахтной лестницы, площадок обслуживания резервуара, подъемов и переходов через обвалование. Всего было заменено металлических конструкций общим объемом порядка 120 тонн. Смонтированы новые элементы и технологическое оборудование систем пожаротушения и электрохимзащиты резервуара.

Для повышения уровня промышленной безопасности в процессе дальнейшей эксплуатации в колодцах с запорной арматурой РВСП установлены задвижки с электроприводом взамен механических, а также датчики загазованности в дождеприемных колодцах. Для электрохимзащиты резервуара был применен усиленный протяженный гибкий анодный заземлитель, который создает положительный потенциал с целью защиты подземных металлических коммуникаций от коррозии, способствует продлению срока службы металлоконструкций резервуара. Реализованы решения по дистанционному управлению электроприводами задвижек РВСП с автоматизированного рабочего места оператора.

Работы по техперевооружению резервуара 1985 года постройки велись с марта текущего года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь". Решение о техперевооружении было принято по итогам проведенной плановой полной технической диагностики РВСП в 2019 году, выполненные работы позволят продлить сроки безопасной эксплуатации емкости на 8 лет.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"