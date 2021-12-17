Мошенник через соцсети выманил у женщины 2,2 миллиона рублей

Мошенник в социальных сетях познакомился с 47-летней женщиной. Аферист рассказал даме, что находится в исправительной колонии за совершение ДТП со смертельным исходом и хочет освободиться условно-досрочно, но для этого ему необходимы деньги в долг. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сердобольная женщина несколькими переводами перечислила ему более 2,2 миллиона рублей, взятые ею в кредит, после чего тот перестал выходить на связь.

Полицейские задержали афериста в Ставропольском крае. Им оказался 48-летний житель села Куровское Новосельского района. Можайским городским судом задержанный взят под стражу.