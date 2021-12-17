"Россети Северный Кавказ" и спасатели Осетии обсудили взаимодействие при ЧС

В Главном управлении МЧС России по РСО - Алания прошла рабочая встреча заместителя генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества ПАО "Россети Северный Кавказ" Сергея Полякова и и. о. директора филиала "Севкавказэнерго" Сергея Пашина с начальником Главного управления МЧС России по РСО - Алания генерал-майором внутренней службы Александром Хоружим.

Были рассмотрены два важных вопроса. Первый - алгоритмы по совершенствованию и развитию совместных информационных баз данных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах филиала "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго".

Второй вопрос - условия взаимного обмена между ведомствами оперативной и плановой информацией.

Стороны договорились об условиях проведения совместных учений, тренировок, встреч, семинаров по обмену опытом и консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"