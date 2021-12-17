В Махачкале при взрыве газа в салоне красоты пострадала женщина

В Махачкале на проспекте Шамиля произошел взрыв газа. Инцидент произошел в 11:18. Спасателям поступило сообщение о том, что в пристроенном двухэтажном здании произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего начался пожар.

Спасателям удалось быстро справиться с открытым горением. Разрушений в помещении не было, выбиты стекла.

В МЧС уточнили, что взрыв бытового газа произошел в пристроенном к республиканскому многопрофильному медицинскому колледжу здании салона красоты, который в настоящее время не работал.

При взрыве пострадала женщина, которая в шоковом состоянии доставлена в больницу.