Из Индонезии депортируют россиянина, обвиняемого в подкупе

В ближайшее время из Индонезии в России будет экстрадирован топ-менеджер одной из строительных компаний Ленобласти. Бизнесмен обвиняется в коммерческом подкупе, сообщает Генпрокуратура.

По версии следствия в 2017 году топ-менеджер потребовал от строительной фирмы, которая была подрядчиком по одному из реализуемых его фирмой проектов, предоставить ему стройматериалы. Они были нужны бизнесмену в личное пользование, чтобы сделать дома ремонт. Стройматериалов потребовалось на сумму 800 тысяч рублей.

Подрядчику было поставлено условие: или он привозит материалы, или директор не подписывает акты. Компания выполнила все условия топ-менеджера.

Правда, насладиться ремонтом бизнесмену не удалось, на него за эти действия завели уголовное дело. Топ-менеджера должны были арестовать, но он уехал за границу. Осенью его нашли в Индонезии, и Россия обратилась к властям этой страны с запросом о депортации. Индонезийская сторона удовлетворила запрос, так что скоро топ-менеджер будет доставлен в Москву.