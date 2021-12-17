Российские вертолетоносцы планируют вооружить безэкипажными катерами

Новые универсальные десантные российские вертолетоносцы проекта 23900 "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" получат на вооружение безэкипажные катера. С помощью бортовой гидроакустической станции и магнитометров они самостоятельно обнаружат и опознают морские мины.

Противоминные безэкипажные катера разработают российские конструкторы, сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли. На борту каждого вертолетоносца будет по два катера. Они смогут сами найти мины, а дистанционно управляемые подводные аппараты их уничтожат.

Комплекс противоминной обороны позволит кораблям-вертолетоносцам самим решать боевые задачи в дальней морской зоне без поддержки противоминных сил флота. Сейчас на вооружении кораблей противоминной обороны проекта 12700 стоит беспилотная "Сканда" на основе быстроходной лодки БЛ-680, необитаемые подводные аппараты для уничтожения мин.

Напомним, ранее сообщалось, что корабли проекта 23900 помимо морских вертолетов будут нести определенное количество ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа.