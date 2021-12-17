В Ленобласти школу оштрафовали за отказ пустить ребенка в туалет

Штраф в размере 50 тысяч рублей выплатит одна из школ города Сосновый Бор Ленинградской области за отказ педагога отпустить ученицу во время урока в туалет, сообщает прокуратура региона.

Инцидент, который в надзорном ведомстве охарактеризовали как "бессердечный поступок учителя", произошел на уроке математики в шестом классе. Ученица неоднократно просила разрешить ей выйти, педагог отказала.

Прокуратура Ленинградской области увидела в этом запрете нарушение прав ребенка, которые гарантируются федеральным законодательством. За нарушение права на образование, а также прав и свобод учащихся на школу было заведено административное дело, оно рассматривалось мировым судом Соснового Бора. Судья согласился с позицией прокуратуры и на школу за данный инцидент наложен штраф.