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17.12.2021,  
16:20
Текст:  Светлана Цыганкова

Завершился ремонт ракетного крейсера "Варяг"

На Дальзаводе завершили плановый ремонт флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг". Теперь он вернется в боевой состав ТОФ.

Фото: Объединенная судостроительная корпорация
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Благодаря высокому профессионализму и оперативности сотрудников Дальзавода работы выполнили в срок. сообщили на странице предприятия в Instagram.

"Варяг" - ракетный крейсер проекта 1164. Его заложили в 1979 году в Николаеве, спустили на воду 27 июля 1982-го. Корабль сразу вошел в состав Тихоокеанского флота. С 2002 года является флагманом ТОФ. Автономность плавания - 30 суток. Экипаж - 480 военнослужащих. В 2018 году "Варяг" награжден орденом Нахимова. В августе 2020 года в ходе учений "Океанский щит-2020" крейсер "Варяг" и подводный крейсер "Омск" выполнили совместную стрельбу в Беринговом море. "Варяг" поразил цель ракетой П-1000 "Вулкан" на дистанции более 450 километров.

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