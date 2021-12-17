На Кубани судью лишили полномочий после серии жалоб

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края прекратила полномочия судьи Леонида Маркевича. На заседании 17 декабря члены коллегии рассматривали результаты проверки, которую провела специальная комиссия в отношении Маркевича после нескольких жалоб. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, среди нарушений, в частности, были ошибки в гражданских делах.

- В ходе проверки комиссией были выявлены нарушения трудовой дисциплины, допущенные судьей Красноармейского районного суда Краснодарского края, а также процессуальные нарушения при рассмотрении гражданских дел, - говорится в сообщении пресс-службы.

В итоге коллегия решила, что дисциплинарные проступки судьи нашли подтверждения и досрочно лишила его полномочий.