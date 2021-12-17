Ставрополец устроил дебош в поезде и сорвал стоп-кран

На железнодорожном вокзале Краснодара полицейские задержали 19-летнего жителя Ставрополья, который дебоширил в поезде "Кисловодск - Симферополь". Наряд правоохранителей вызвал дежурный ж/д вокзала. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО, против парня возбудили уголовное дело за хулиганство.

- Дежурный сообщил полицейским, что один из пассажиров находится в алкогольном опьянении, ведет себя агрессивно, грубо отвечает на замечания поездной бригады, используя нецензурную лексику, проявляет агрессию к пассажирам и демонстрирует пренебрежительное отношение к поездной бригаде, - отметили в пресс-службе ведомства.

Когда поезд еще не доехал до Краснодара, парень вышел в тамбур и сорвал стоп-кран. По оценке сотрудников полиции, этим он создал не только угрозу безопасности движения по железной дороге, но и подверг опасности пассажиров поезда, которые могли получить травмы.

Полицейские доставили дебошира в дежурную часть и провели медосвидетельствование. В крови парня обнаружили изрядную долю алкоголя. Против него возбудили уголовное дело по пункту "в" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство на железнодорожном транспорте общего пользования". Пока ему вручили подписку о невыезде.