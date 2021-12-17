В Крыму суд впервые уволил главу администрации по иску губернатора

Бахчисарайский районный суд Крыма досрочно прекратил полномочия главы администрации Песчановского сельского поселения Ольги Твердовой. Такое решение суд принял по административному иску главы Крыма Сергея Аксенова, сообщает пресс-служба суда.

Глава республики обратился в суд через своего представителя в начале сентября нынешнего года, настаивая на досрочном прекращении полномочий главы администрации Песчановского сельского поселения. Свои требования Аксенов мотивировал тем, что в декларации мэра Песчаного о доходах были указаны неполные и недостоверные данные, что является нарушением законодательства. Суд исковое требование удовлетворил "в связи с утратой доверия ввиду неисполнения обязанностей".

Напомним, в начале августа на заседании оперативного штаба по противодействию короновирусу Сергей Аксенов призвал Ольгу Твердову добровольно уйти в отставку в связи с нарушениями в Песчаном установленных в республике ограничительных мер. Контролеры, проверявшие поселок в июле, установили, что местные заведения общепита продолжали работать после 23 часов. При этом предприниматели якобы ссылались на некие разрешения поселковой администрации. Аксенов назвал нетерпимой такое положение.

- Ситуация вышла за грани. Глава администрации сама принимает какие-то акты, - возмутился Сергей Аксенов. - Всю деятельность нужно проверить.

Летом многочисленным кафе и ресторанам Крыма разрешалось работать при 50-процентной заполняемости залов и соблюдении 1,5-метровой дистанции между столиками. С 23.00 до 8.00 утра разрешалась торговля на вынос.

Это первый случай в новейшей истории Крыма, когда глава местной администрации не ушел в отставку добровольно после публичной критики главы республики. Решение суда первой инстанции о досрочном прекращении полномочий мэра Песчаного может быть обжаловано в апелляционной инстанции.