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17.12.2021 12:01
Рубрика: Власть

В Крыму суд впервые уволил главу администрации по иску губернатора

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Бахчисарайский районный суд Крыма досрочно прекратил полномочия главы администрации Песчановского сельского поселения Ольги Твердовой. Такое решение суд принял по административному иску главы Крыма Сергея Аксенова, сообщает пресс-служба суда.

Фото: Пресс-служба Феодосийкого отделения "Единой России"
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Глава республики обратился в суд через своего представителя в начале сентября нынешнего года, настаивая на досрочном прекращении полномочий главы администрации Песчановского сельского поселения. Свои требования Аксенов мотивировал тем, что в декларации мэра Песчаного о доходах были указаны неполные и недостоверные данные, что является нарушением законодательства. Суд исковое требование удовлетворил "в связи с утратой доверия ввиду неисполнения обязанностей".

Напомним, в начале августа на заседании оперативного штаба по противодействию короновирусу Сергей Аксенов призвал Ольгу Твердову добровольно уйти в отставку в связи с нарушениями в Песчаном установленных в республике ограничительных мер. Контролеры, проверявшие поселок в июле, установили, что местные заведения общепита продолжали работать после 23 часов. При этом предприниматели якобы ссылались на некие разрешения поселковой администрации. Аксенов назвал нетерпимой такое положение.

- Ситуация вышла за грани. Глава администрации сама принимает какие-то акты, - возмутился Сергей Аксенов. - Всю деятельность нужно проверить.

Летом многочисленным кафе и ресторанам Крыма разрешалось работать при 50-процентной заполняемости залов и соблюдении 1,5-метровой дистанции между столиками. С 23.00 до 8.00 утра разрешалась торговля на вынос.

Это первый случай в новейшей истории Крыма, когда глава местной администрации не ушел в отставку добровольно после публичной критики главы республики. Решение суда первой инстанции о досрочном прекращении полномочий мэра Песчаного может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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