У челябинской ОПГ изъяли 150 килограммов героина

У этнической группировки, занимавшейся торговлей наркотиками на Урале, изъято 150 килограммов героина. Об этом на заседании Государственного антинаркотического комитета рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

- В Челябинской области задержаны члены этнической преступной группы, организовавшей сбыт героина в особо крупном размере, - пояснил глава МВД РФ. - Его распространяли на территории Центрального и Уральского федеральных округов бесконтактным способом посредством тайников-закладок.

Сначала челябинские полицейские задержали с наркотиком двоих уроженцев ближнего зарубежья. Они выполняли роли так называемых кладовщиков и забирали крупные партии товара из тайников в лесных массивах пригорода. Во время задержания они перевозили 300 граммов героина.

Затем при перевозке наркотика в Челябинск на территории Самарской области удалось задержать предполагаемого межрегионального курьера. В обшивке салона его автомобиля полицейские обнаружили еще около 10 килограммов героина.

При обыске дома курьера в Раменском округе Московской области в тайниках нашли еще более 141 килограмма зелья. Здание охранял еще один предполагаемый участник преступной группы, также задержанный во время полицейской операции.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. Проводится розыск возможных соучастников задержанных, отметили в МВД РФ.