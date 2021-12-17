Ямальские энергетики подготовились к внештатным ситуациям

Новости

Более 250 мигрантов вылетели вывозным рейсом из Беларуси в Ирак 15:16
Константин Эрнст рассказал, что будет с командой Градского в "Голосе" 15:13
Видео: вышла первая серия нового "Ну, погоди!" 15:04
Вакцинация от коронавируса станет сезонной 15:03
Глава Минздрава рассказал о состоянии заразившихся "омикроном" россиян 15:01
Путин: Ситуация в сфере борьбы с коронавирусом остается очень напряженной 14:55
Росреестр временно приостанавливает работу электронных сервисов 14:45
Начались ходовые испытания подлодки проекта 677 "Кронштадт" 14:44
Власти обсуждают повышение ценовой планки для налога на шикарные авто 14:27
Москвичей предупредили о 9-балльных пробках в вечерние часы 14:26
Госдума приняла в третьем чтении закон о FAN ID для болельщиков 14:23
Любимова: Критически важно сохранить и развивать госкиностудии 14:05
Доходы киноиндустрии вырастут благодаря расширению программы "Пушкинской карты" 14:04
Число зрителей российского кино в 2021 году приблизилось к 40 млн 14:01
В Петербурге выявили двух носителей штамма "омикрон" 13:53
Ученые считают преждевременным обсуждать опасность "омикрона" 13:50
Названы города России с самыми дорогими комнатами 13:48
Вице-президент "Лукойла" допустил цену на нефть в 380 долларов к 2050 году 13:43
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу RT 13:41
Мантуров выступил против продажи шампанского в новогоднюю ночь 13:29
Беларусь призвала Евросоюз решать проблемы с помощью переговоров 13:27
Песков: Извиняться Сокурову не за что 13:23
Число жертв пожара в Японии возросло до 24 человек 13:22
В России будут маркировать детские автокресла и коляски 13:21
Мишустин заявил о восстановлении объема торговли между Россией и Монголией 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
17.12.2021 13:42

Ямальские энергетики подготовились к внештатным ситуациям

На Ямал пришли устойчивые отрицательные температуры. Службы коммунальной энергетики проводят ежегодные тренировки, подтверждающие готовность каждого подразделения к внештатным ситуациям, связанных с погодой арктического региона.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

Так, в целях обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения устойчивого энерго-, тепло- и водоснабжения потребителей АО "Ямалкоммунэнерго" провел ряд подготовительных мероприятий.

На всех коммунальных объектах произведены пробные запуски резервных источников питания, а также проведена проверка обеспечения материальной базы, запасных частей, инструментов, приспособлений. Объем обслуживаемого работниками АО "Ямалкоммунэнерго" энергетического оборудования составляет более 31 тысячи условных единиц. Это оборудование на котельных, электростанциях, водоочистных и канализационных сооружениях, подстанциях и тепловых пунктах, а также километры сетей.

"Во всех филиалах компании произведена проверка наличия и работоспособности резервных источников электроснабжения и средств связи. Аварийные дизель-генераторы работают согласно паспортным данным. Аварийным запасом топлива также обеспечены", -сообщил Константин Головастиков, начальник смены единого оперативно-диспетчерского управления АО "Ямалкоммунэнерго".

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru.

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы УрФО Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

Главное сегодня

Песков назвал вероятный ответ на новые санкции европейцев
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу RT
В Кремле оценили новые требования к мигрантам в России
ФСБ задержала вербовщика террористов в московском общежитии
Депутат Госдумы рассказала, какие выплаты ждут россиян к Новому году