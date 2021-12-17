Ямальские энергетики подготовились к внештатным ситуациям

На Ямал пришли устойчивые отрицательные температуры. Службы коммунальной энергетики проводят ежегодные тренировки, подтверждающие готовность каждого подразделения к внештатным ситуациям, связанных с погодой арктического региона.

Так, в целях обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения устойчивого энерго-, тепло- и водоснабжения потребителей АО "Ямалкоммунэнерго" провел ряд подготовительных мероприятий.

На всех коммунальных объектах произведены пробные запуски резервных источников питания, а также проведена проверка обеспечения материальной базы, запасных частей, инструментов, приспособлений. Объем обслуживаемого работниками АО "Ямалкоммунэнерго" энергетического оборудования составляет более 31 тысячи условных единиц. Это оборудование на котельных, электростанциях, водоочистных и канализационных сооружениях, подстанциях и тепловых пунктах, а также километры сетей.

"Во всех филиалах компании произведена проверка наличия и работоспособности резервных источников электроснабжения и средств связи. Аварийные дизель-генераторы работают согласно паспортным данным. Аварийным запасом топлива также обеспечены", -сообщил Константин Головастиков, начальник смены единого оперативно-диспетчерского управления АО "Ямалкоммунэнерго".

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru.

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"