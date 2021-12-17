Жительнице Урала пришлось выкупать у соперницы интимные фото

В Орджоникидзевский суд Магнитогорска передано уголовное дело 27-летней женщины, обвиняемой в вымогательстве имущества у соперницы. Обнаружив у сожителя интимную переписку с другой женщиной, она решила отомстить, получив с соперницы денежную компенсацию, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

Как установило следствие, вступив в переписку с мужчиной, пострадавшая отправила ему несколько фото в стиле ню. Именно ими и решила воспользоваться раздосадованная соперница. Она связалась с "обольстительницей" и, угрожая ей оглаской, потребовала перечислить за фото восемь тысяч рублей. Однако, получив деньги, компромат не уничтожила. Более того, буквально через три дня вновь позвонила жертве и потребовала купить телевизор за 34 тысячи рублей.

- Чтобы выполнить это требование, потерпевшей пришлось брать кредит, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - Телевизор она передала обвиняемой сразу после покупки - возле магазина. Но опасаясь дальнейшего преследования, уже через несколько дней обратилась в полицию.

Стоит отметить, что если вина вымогательницы будет доказана, ей грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.