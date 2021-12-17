РЕГИОН Лизинг помогает обустраивать месторождения по технологии блочно-модульного конструирования

РЕГИОН Лизинг (входит в ГК РЕГИОН Сергея Сударикова) передал в лизинг блочно-модульный технологический комплекс добычи, сбора, транспортировки и подготовки нефти и газа, который позволяет значительно ускорить ввод новых мощностей на месторождении.

Сумма сделки составила 193 млн руб., лизингополучатель - компания Исследовательский Центр ГазИнформПласт.

Комплекс будет установлен на месторождении в Красноярском крае. Он значительно ускорит ввод в работу новых мощностей: на установку готовых модулей на площадке по новой технологии потребуется от нескольких дней до нескольких недель. Подключение новых мощностей традиционным способом занимало несколько месяцев.

Генеральный директор РЕГИОН Лизинг Рустем Мухамедов: "Подобные технологичные проекты, повышающие эффективность бизнеса клиента, всегда для нас приоритетны. На сегодняшний день технологии блочно-модульного конструирования - это один из самых современных способов обустройства нефтегазовых месторождений. Комплекс собирают на заводе и доставляют на месторождение в максимальной готовности к монтажу. Остается подготовить площадку, установить модули и подключить их к коммуникациям".

Подобные комплексы не требуют капитальных вложений и при необходимости могут быть демонтированы и перевезены на другой участок. Кроме того, существует возможность наращивать функционал комплекса за счет добавления новых модулей, которые присоединяются как конструктор.

РЕГИОН Групп Лизинг - универсальная лизинговая компания, входящая в Группу компаний "РЕГИОН". Кредитный рейтинг НРА на уровне "A-|ru|" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз "Стабильный". Лизинговый портфель по итогам 3 кв. 2021 года составил 54,5 млрд руб. Компания занимает 15 место по размеру портфеля в рейтинге лизинговых компаний России по данным рейтингового агентства "Эксперт РА".

Пресс-релиз предоставлен ГК "Регион"