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17.12.2021 14:45
Рубрика: Экономика

Росреестр временно приостанавливает работу электронных сервисов

Текст: Марина Трубилина

Росреестр почти на сутки приостанавливает работу электронных сервисов. Это связано с проведением плановых технических работ и совершенствованием онлайн-услуг.

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Электронные сервисы не будут работать в период с 20.00 17 декабря по 18.00 18 декабря.

Услуги будут оказываться в штатном режиме в многофункциональных центрах "Мои документы", подчеркивает пресс-служба ведомства.

Получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в электронном виде можно также на сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра или через портал госуслуг. В период плановых работ на портале Росреестра эти сайты будут работать.

Для получения справочной информации по объектам недвижимости можно воспользоваться общедоступным сервисом "Публичная кадастровая карта", напоминают в Росреестре.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Росреестр

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