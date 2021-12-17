Постановление правительства Ростовской области от 15 декабря 2021 года № 1051 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 19.11.2021 № 1-32421, от 22.11.2021 № 1-32624 Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81, от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401, от 10.07.2021 № 544, от 03.08.2021 № 622, от 04.08.2021 № 624, от 06.08.2021 № 627, от 25.08.2021 № 656, от 03.09.2021 № 707, от 01.10.2021 № 795, от 19.10.2021 № 870, от 26.10.2021 № 894, от 28.10.2021 № 895, от 04.11.2021 № 916, от 26.11.2021 № 965) изменения согласно приложению.

2. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 20 декабря 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев





Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 15.12.2021 № 1051





Изменения, вносимые в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81, от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401, от 10.07.2021 № 544, от 03.08.2021 № 622, от 04.08.2021 № 624, от 06.08.2021 № 627, от 25.08.2021 № 656, от 03.09.2021 № 707, от 01.10.2021 № 795, от 19.10.2021 № 870, от 26.10.2021 № 894, от 28.10.2021 № 895, от 04.11.2021 № 916, от 26.11.2021 № 965)

1. В пункте 3:

1.1. Подпункт 3.2 изложить в редакции:

"3.2. Места выступлений музыкальных, театральных и иных коллективов, отдельных исполнителей в закрытых помещениях, не предусмотренные в иных подпунктах настоящего пункта.".

1.2. Абзац второй подпункта 3.8 после слова "распространяются" дополнить словом "также".

1.3. Подпункт 3.9 изложить в редакции:

"3.9. Организации, оказывающие СПА-услуги, услуги массажа и косметологические услуги (для получения гражданами в возрасте 18 лет и старше указанных в настоящем подпункте услуг).".

1.4. В подпункте 3.16:

абзац второй после слова "распространяются" дополнить словом "также";

абзац четвертый признать утратившим силу.

2. В пункте 5:

2.1. Абзац третий подпункта 5.4 дополнить словами ".., предусмотренных одним из пунктов приложения № 5 к настоящему постановлению.".

2.2. Абзац первый подпункта 5.5 изложить в редакции:

"5.5. Организацию и проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного, развлекательного характера в общественных местах (за исключением мероприятий, особенности осуществления которых предусмотрены настоящим постановлением), а также публичных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", кроме пикетирования.".

2.3. Подпункт 5.6 изложить в редакции:

"5.6. Организацию и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 21:00 до 06:00.".

2.4. Абзац первый подпункта 5.8 изложить в редакции:

"5.8. Проведение выступлений музыкальных, театральных и иных коллективов, отдельных исполнителей с участием зрителей:".

2.5. Подпункт 5.9 изложить в редакции:

"5.9. Работу танцевальных залов (площадок).

Положения настоящего подпункта не распространяются на предприятия общественного питания.".

3. В пункте 6:

3.1. Подпункт 6.1 признать утратившим силу.

3.2. Подпункт 6.18 изложить в редакции:

"6.18. Организациям не допускать нахождения в зоне катания ледовых катков более 1 человека на 4 кв. метра площади зоны катания.".

4. Приложение № 5 изложить в редакции:





"Приложение № 5 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272

Перечень медицинских документов

1. Медицинская документация или сертификат, содержащие сведения о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (предъявляются в течение срока действия медицинской документации, сертификата).

2. Медицинская документация или сертификат, содержащие сведения о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (предъявляются в течение срока действия медицинской документации, сертификата).

3. Медицинская документация или сертификат, содержащие сведения о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (предъявляются в течение срока действия медицинской документации, сертификата). Одновременно с одним из указанных документов предъявляется медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (предъявляется в течение срока действия отрицательного результата лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Примечания.

1. Медицинские документы, предусмотренные настоящим Перечнем, могут предъявляться в электронном виде либо на бумажном носителе.

2. Наличие медицинских документов, предусмотренных настоящим Перечнем, может подтверждаться двухмерным штриховым кодом, подтверждающим наличие в информационном ресурсе сведений о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) медицинских противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (QR-код). QR-код может предъявляться в электронном виде либо на бумажном носителе.







