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17 декабря 2021 г.

Постановление правительства Самарской области от 10 декабря 2021 года № 979 "Об установлении величины прожиточного минимума в Самарской области на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2022 год"

В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", статьей 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2021 № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год" и по представлению министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Правительство Самарской области постановляет:

1. Установить на 2022 год величину прожиточного минимума в Самарской области:

на душу населения - 11 895 рублей;

для трудоспособного населения - 12 966 рублей;

для пенсионеров - 10 230 рублей;

для детей - 11 538 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Самарской области от 10.08.2021 № 558 "Об установлении величины прожиточного минимума в Самарской области на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2022 год".

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

И.о. первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Н.И.Катина



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