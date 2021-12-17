Сергей Лазарев и Влад Топалов записали песню в честь 20-летия Smash!!

Тема воссоединений не оставила в стороне и знаменитый некогда дуэт Smash. Влад Топалов и Сергей Лазарев впервые с 2004 года выпустили совместный трек под названием "Новый год".

- К радости многочисленной армии поклонников, Сергей Лазарев и Влад Топалов решили воссоединиться. Но… Только в одном единственном треке, - сообщила компания Sony Music Entertainment Russia, опубликовавшая полную запись песни.

Сергей Лазарев в своем Instagram отметил, что 19 декабря будет 20 лет со дня основания группы Smash!!. В честь этого события и предстоящего Нового года они решили порадовать поклонников.

Влад Топалов также прокомментировал выход нового трека.

- Мы сделали это!!! С Наступающим Новым Годом, всех, кто так этого ждал, как мы, - написал он.

Проект Smash!! с участием 15-летнего Топалова и 17-летнего Лазарева успешно стартовал в 2000 году. Музыканты записали два альбома, а в 2006 году со скандалом расстались, и Влад Топалов какое-то время пел в группе один. Сергей Лазарев начал сольную карьеру, которая продолжается до сих пор. Позднее их отношения наладились и музыканты стали говорить о совместной работе.