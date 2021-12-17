Постановление администрации Смоленской области от 13 декабря 2021 года № 794 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Смоленской области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Администрация Смоленской области постановляет:

1, Установить следующую величину прожиточного минимума в Смоленской области на 2022 год:

а) в расчете на душу населения - 12 148 рублей;

б) по основным социально-демографическим группам населения:

- для трудоспособного населения - 13 241 рубль;

- для пенсионеров - 10 447 рублей;

- для детей - 11 784 рубля.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Смоленской области от 01.09.2021 № 567 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Смоленской области на 2022 год".

Губернатор Смоленской области А.В.Островский







