Постановление администрации Смоленской области от 13 декабря 2021 года № 794 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Смоленской области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Администрация Смоленской области постановляет:
1, Установить следующую величину прожиточного минимума в Смоленской области на 2022 год:
а) в расчете на душу населения - 12 148 рублей;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения - 13 241 рубль;
- для пенсионеров - 10 447 рублей;
- для детей - 11 784 рубля.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Смоленской области от 01.09.2021 № 567 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Смоленской области на 2022 год".
Губернатор Смоленской области А.В.Островский
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