Указ губернатора Смоленской области от 15 декабря 2021 года № 132 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

В соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 10.12.2021 № 67-00-03/43-4651-2021 постановляю:

Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении, режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от 25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132, от 22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 № 139, от 30.10.2020 № 141, от 11.11.2020 № 144, от 12.11.2020 № 147, от 18.11.2020 № 149, от 24.11.2020 № 152, от 04.12.2020 № 158, от 11.12.2020 № 161, от 23.12.2020 № 165, от 13.01.2021 № 1, от 21.01.2021 № 5, от 28.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 8, от 02.02.2021 № 9, от 12.02.2021 № 16, от 18.02.2021 № 17, от 26.02.2021 № 22, от 03.03.2021 № 23, от 16.03.2021 № 25, от 17.03.2021 № 27, от 26.03.2021 № 30, от 01.04.2021 № 37, от 14.04.2021 № 38, от 22.04.2021 № 42, от 26.04.2021 № 44, от 30.04.2021 № 50, от 12.05.2021 № 51, от 18.05.2021 № 53, от 27.05.2021 № 54, от 11.06.2021 № 55, от 11.06.2021 № 56, от 16.06.2021 № 62, от 23.06.2021 № 67, от 25.06.2021 № 68, от 02.07.2021 № 70, от 30.08.2021 № 92, от 13.09.2021 № 95, 12.10.2021 № 103, от 20.10.2021 № 111, от 25.10.2021 № 113, от 29.10.2021 № 116, от 03.11.2021 № 117, от 11.11.2021 № 119, от 07.12.2021 № 129) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 10.11.2021 № 07-7293," дополнить словами "от 10.12.2021 № 67-00-03/43-4651-2021,";

2) в подпункте 3.1 пункта 3:

- в абзаце двадцатом слова "три календарных дня" заменить словами "два календарных дня";

- второе предложение абзаца двадцать первого изложить в следующей редакции: "Указанные в настоящем абзаце требования не распространяются на граждан в возрасте до 18 лет.";

3) в абзаце втором подпункта 8.1 пункта 8 слова "три календарных дня" заменить словами "два календарных дня";

4) в абзаце втором подпункта 9.1 пункта 9 слова "три календарных дня" заменить словами "два календарных дня"; ,

5) в подпункте 29.2 пункта 29 слова "3 календарных дня" Заменить словами "2 календарных дня".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







