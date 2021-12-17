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17 декабря 2021 г.

Постановление правительства Удмуртской Республики от 10 декабря 2021 года № 670 "О внесении изменения в постановление Правительства Удмуртской Республики от 10 августа 2021 года № 406 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Удмуртской Республике на 2022 год"

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от 10 августа 2021 года № 406 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Удмуртской Республике на 2022 год" изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

"1. Установить в Удмуртской Республике на 2022 год величину прожиточного минимума в расчете на душу населения - 11 262 рубля, для трудоспособного населения - 12 276 рублей, пенсионеров - 9 685 рублей, детей - 11 144 рубля.".

Председатель Правительства Удмуртской Республики Я.В.Семенов



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