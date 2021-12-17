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Умерла актриса из "Иронии судьбы" Елена Наумкина

Новости
    17.12.2021, 13:18
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

16 декабря скончалась на 74-м году жизни советская, российская актриса театра, кино и ТВ Елена Наумкина - Ио из "Рудольфио" Динары Асановой. Информация о смерти артистки появилась на портале "Кино-Театр.ру".

Елена Алексеевна Наумкина родилась 24 мая 1948 года. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина в 1971-м и была принята в труппу МХАТ. После раздела театра на два коллектива - служила в МХАТе имени Горького под руководством Дорониной, в его труппе проработала до 2007 года. В числе ролей - Валентина в "Валентине и Валентине", Митиль в "Синей птице", Улинька в "Обрыве".

После дебюта в "Рудольфио" снялась еще в десятке проектов - следователь Устинова в "Сумке инкассатора", "Ирония судьбы" Рязанова, Наташа в "Доме у кольцевой дороги", Тоня в "Ожидании" с Виторганом и Фатюшиным, "Возвращение Будулая", альманах "Этот фантастический мир"

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