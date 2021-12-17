Вышел трейлер фильма "Одна" о выжившей в авиакатастрофе Ларисе Савицкой

Sony Pictures показала трейлер фильма "Одна" об истории выжившей в авиакатастрофе Ларисы Савицкой.

В основу сюжета легла реальная история, произошедшая 40 лет назад. 20 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие летели на самолете Ан-24, когда тот столкнулся в военным бомбардировщиком. Самолеты развалились в воздухе, и женщина оказалась единственной выжившей.

- Лариса Савицкая очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге. Теперь она сама должна была сотворить настоящее чудо, на которое способен только сильный духом человек, - говорится в описании.

В ролях - Надежда Калеганова, Максим Иванов, Виктор Добронравов, Ян Цапник, Никита Тарасов и Анна Дубровская. Режиссер Дмитрий Суворов.

Фильм выйдет в кинотеатрах 3 марта 2022 года.