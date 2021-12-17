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Вышел жесткий трейлер неонуара Эдриана Броуди "Чистый"

Новости
    17.12.2021, 11:28
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers
Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers

На YouTube представлен брутальный трейлер жестокой криминальной драмы "Чистый" (Clean), где лауреат премии "Оскар" Эдриан Броуди убедительно заходит на территорию Лиама Нисона.

Броуди сыграл в картине главную роль, а также выступил сопродюсером и сосценаристом проекта. Поставил ленту до этого работавший с актером на нестандартном боевике "Цепной пес" Пол Солет, второй соавтор сценария и сопродюсер.

Эдриан сыграл мусорщика по кличке Чистый, немало скверного натворившего в прошлой жизни и ищущего искупления, пытаясь вести себя тихо. Но прошлое, как водится, дает о себе знать, и Чистый срывается с петель так, что, судя по ролику, все тамошние злодеи станут под финальный титр очень-очень несчастными.

С датой российской премьеры определенности пока нет.

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