Вышел жесткий трейлер неонуара Эдриана Броуди "Чистый"

На YouTube представлен брутальный трейлер жестокой криминальной драмы "Чистый" (Clean), где лауреат премии "Оскар" Эдриан Броуди убедительно заходит на территорию Лиама Нисона.

Броуди сыграл в картине главную роль, а также выступил сопродюсером и сосценаристом проекта. Поставил ленту до этого работавший с актером на нестандартном боевике "Цепной пес" Пол Солет, второй соавтор сценария и сопродюсер.

Эдриан сыграл мусорщика по кличке Чистый, немало скверного натворившего в прошлой жизни и ищущего искупления, пытаясь вести себя тихо. Но прошлое, как водится, дает о себе знать, и Чистый срывается с петель так, что, судя по ролику, все тамошние злодеи станут под финальный титр очень-очень несчастными.

С датой российской премьеры определенности пока нет.