Wall Street Journal: Мировая война может начаться в течение 5 лет

Новая мировая война может начаться в течение ближайших пяти лет. Такое мнение выразил военный эксперт Эндрю Мишта в статье для The Wall Street Journal.

По его мнению, продолжает расти напряжение между Вашингтоном и Пекином. Поводом для начала конфликта может стать ситуация вокруг Тайваня.

Эксперт отмечает, что западные страны в настоящее время ослаблены. В частности, этому способствовали пандемия коронавируса, миграционные кризисы. Кроме того, риск войны увеличивает неготовность американской армии. По мнению Мишты, Вашингтону требуется около 15 лет для проведения модернизации ВС.