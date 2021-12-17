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17.12.2021 15:08
Рубрика: Власть

За неполную уплату алиментов накажут

Текст: Татьяна Замахина
Неплательщики алиментов будут нести ответственность, даже если они частично перевели средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Законопроект об этом прошел второе чтение.

Речь идет как об административном, так и об уголовном наказании.

Согласно поправкам в КоАП, караться будет неуплата алиментов без уважительных причин в течение двух месяцев.

Неплательщику могут грозить:

- исправительные работы на срок до 150 часов;

- арест на срок от 10 до 15 суток;

- штраф в размере 20 тыс. рублей.

За неоднократную неуплату будет действовать уголовная ответственность. Наказанием могут стать исправительные, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.

Фото: пресс-служба Верховного суда России
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Важно, что неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности.

"В настоящее время злостные неплательщики алиментов уходят от ответственности, заплатив лишь часть суммы, назначенной судом или оговоренной в нотариально заверенном соглашении", - пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, недопустимо, когда один родитель все берет на себя, а второй годами безнаказанно уклоняется от своих обязанностей.

По состоянию на 1 января 2020 года остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей составлял 806,4 тысяч производств, на 1 октября 2020 года - 797,7 тысяч производств, отмечается в пояснительных материалах.

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